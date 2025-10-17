GRABADO el 17-10-2025

Francisco Sagasti: "Las marchas fueron pacíficas" SHORTRPP

En 'Prueba de Fuego', el expresidente Francisco Sagasti indicó que las marchas del último 15 de octubre fueron, en su mayoría, pacíficas. Además, se refirió a la acción de la PNP durante las protestas.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 18/10/2025.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 18/10/2025 ADNRPP.

Segunda procesión del SEÑOR DE LOS MILAGROS: miles de devotos acompañan la imagen ROTATIVARPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 18/10/2025 ROTATIVARPP.

INTERNO SE FUGÓ DE PENAL DE HUARAL: presidente José Jerí en operativo ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Cristal vs Universitario: tensión antes del posible partido del título VamosAlVar.

¿Franco Velazco se equivocó con sus declaraciones sobre Cristal? SHORTRPP.

Sagasti CUESTIONA PLAN POLICIAL durante marchas: "LAS PERSONAS SE SINTIERON ATRAPADAS" PDFRPP.

¿Alan Diez siente celos de Pedro García? SHORTRPP.

Alfredo Azurín pide reestructurar la PNP tras tragedia en Lima PDFRPP ENTREVISTA.

EN VIVO Se enciende la Liga1: Cristal y la 'U' en tensión por el Gallardo VamosAlVar 17/10/25.

Envenenan perros en San Borja y San Isidro: cómo actuar ante intoxicación de mascotas CONEXIONRPP.

Sagasti habla de las contradicciones en el gobierno de José Jerí SHORTRPP.

Francisco Sagasti: "Las marchas fueron pacíficas" SHORTRPP.

EN VIVO Francisco Sagasti en Prueba de Fuego PDFRPP 17/10/2025.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 18/10/2025

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 18/10/2025 ADNRPP

video

Segunda procesión del SEÑOR DE LOS MILAGROS: miles de devotos acompañan la imagen ROTATIVARPP

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 18/10/2025 ROTATIVARPP

video

INTERNO SE FUGÓ DE PENAL DE HUARAL: presidente José Jerí en operativo ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

Cristal vs Universitario: tensión antes del posible partido del título VamosAlVar

video

¿Franco Velazco se equivocó con sus declaraciones sobre Cristal? SHORTRPP

video

Sagasti CUESTIONA PLAN POLICIAL durante marchas: "LAS PERSONAS SE SINTIERON ATRAPADAS" PDFRPP

video

¿Alan Diez siente celos de Pedro García? SHORTRPP

video

Alfredo Azurín pide reestructurar la PNP tras tragedia en Lima PDFRPP ENTREVISTA

video

EN VIVO Se enciende la Liga1: Cristal y la 'U' en tensión por el Gallardo VamosAlVar 17/10/25

video

Envenenan perros en San Borja y San Isidro: cómo actuar ante intoxicación de mascotas CONEXIONRPP

video

Sagasti habla de las contradicciones en el gobierno de José Jerí SHORTRPP

video

Francisco Sagasti: "Las marchas fueron pacíficas" SHORTRPP

video

EN VIVO Francisco Sagasti en Prueba de Fuego PDFRPP 17/10/2025

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Central del Señor de los Milagros

Día Central del Señor de los Milagros

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 18 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo