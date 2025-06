GRABADO el 21-06-2025

Micha Tsumura en exclusiva para Panamericana: Este premio le pertenece a todos los peruanos

El chef peruano-japonés Mitsuharu Tsumura, más conocido como Micha, regresó a su restaurante Maido en Miraflores luego de recibir en Turín el galardón más prestigioso de la gastronomía mundial: el primer lugar en el ranking The Worlds 50 Best Restaurants 2025. Su llegada fue celebrada con euforia por su equipo, en un emotivo recibimiento que Panamericana Televisión registró en exclusiva.



Pensé en Maido, pero también pensé mucho en el Perú, dijo Micha visiblemente conmovido. En entrevista, confesó que este reconocimiento es un sueño largamente anhelado, pero más allá del trofeo, lo que realmente lo motiva es contar la historia de su país a través de la comida. La cocina nikkei esa fusión de raíces japonesas y peruanas ha sido su carta de presentación al mundo, una mezcla que, afirma, representa lo que es realmente el Perú: una nación hecha de diversidad.



Mitsuharu Tsumura, hijo de migrante japonés y formado en parte en Osaka, ha dedicado su carrera a hacer feliz a la gente cocinando. Cocinar es el acto de amor más bonito que existe, reflexionó. Con esa filosofía, lidera Maido junto a un equipo de peruanos y peruanas que, día a día, elevan los sabores del país a un nivel global, ofreciendo experiencias que trascienden lo culinario para tocar lo emocional.



PERÚ, PAÍS BENDECIDO



El premio a Maido no solo reconoce la excelencia gastronómica, sino también reafirma que el Perú está en la cima del mundo culinario. Somos un país bendecido y es momento de entenderlo, dijo Mitsuharu Tsumura. Su triunfo es, sin duda, una inspiración para toda una nación que, a través de su cocina, demuestra que lo imposible también es posible.





