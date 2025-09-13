GRABADO el 13-09-2025

El drama de Jaime

El drama de Jaime.

Rabien fujis, capítulo IV.

Conquistando Chile.

La república del crimen.

¡Perdamos el miedo!.

Reinado siniestro.

Porky, el sumo pontífice.

¡Pobres diablos!.

Cosas picantes.

Aderezando el chicharrón.

¡La red criminal que dirigen los Boluarte!.

¡Rabien fujis (III)!.

Keiko, liempieza al seco.

Senda de forajas.

Ganster y alias gusano.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Día del Programador Informático

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Semana de la Cocina Peruana

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

