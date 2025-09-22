GRABADO el 22-09-2025

¡A festejar la 4ª derrota!

A usted y a mi nos queda el tribunal popular de las elecciones. Preparémonos, entonces, para festejar la cuarta derrota consecutiva de la heredera de la mafia.

Desde Hildebrandt en sus trece

¡Rabien fujis V!.

Festejaremos su cuarta derrota.

¡Plata sucia!.

Enfermos de fujimorismo.

Heredera parásito.

El legado de la valentía.

¡A festejar la 4ª derrota!.

Esto es basura.

El Dorado a lo bestia.

Último acto.

El libro que tanto temen.

El candidato 2026.

Todos asqueados.

La gente se hartó.

Porky incita al asesinato.

