Tras conocerse el atentado contra dos mujeres que se dedicarían a la prostitución en Lince, los agentes de la PNP revelaron que esta balacera habría sido originada por una banda peruana conocida como la One Family



LÍDER DE ORGANIZACIÓN



De igual manera, desde la PNP se indicó que el líder de esta organización criminal fue identificado como Dani Zapata Sosa conocido como El Chino, quien tiene antecedentes por droga, robo agravado y otros actos ilícitos.



Un equipo de Panorama pudo conocer que las féminas que se dedicaban a la prostitución en este distrito de Lima tenían que realizar un pago semanal que era entre S/400 a S/500.



Finalmente, la banda One Family no solo estaría cobrando cupo a las trabajadoras sexuales, sino que también a los negocios formales y informales.

