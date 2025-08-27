GRABADO el 27-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 27 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 27 de agosto del 2025.

Barranco: detienen a sujeto que pedía dinero para gestionar licencias municipales.

Coro Nacional de Niños del Perú celebra sus 30 años en el Gran Teatro Nacional.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, miércoles 27 de agosto del 2025.

Venezuela denuncia en la ONU el despliegue de buques militares de Estados Unidos en el Caribe.

Cercado de Lima: fanáticos de Green Day acampan en los exteriores del estadio San Marcos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 27 de agosto del 2025.

Vehículos del INPE ingresan al penal de Barbadillo tras anuncio de traslado de Martín Vizcarra.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 27 de agosto del 2025.

Presidenta Dina Boluarte se pronuncia sobre allanamiento a vivienda de su hermano Nicanor Boluarte.

Carabayllo: detonan explosivo en bus de transporte público tras culminar recorrido.

Policía captura a doce extranjeros con armas y explosivos al interior de un búnker en Los Olivos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 27 de agosto del 2025.

Martín Vizcarra volverá a ser recluido en el penal de Barbadillo, anuncia el ministro de Justicia.

Accidente en San Isidro deja cinco heridos: mujer en scooter quedó atrapada bajo camioneta.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 27 de agosto del 2025

video

Barranco: detienen a sujeto que pedía dinero para gestionar licencias municipales

video

Coro Nacional de Niños del Perú celebra sus 30 años en el Gran Teatro Nacional

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, miércoles 27 de agosto del 2025

video

Venezuela denuncia en la ONU el despliegue de buques militares de Estados Unidos en el Caribe

video

Cercado de Lima: fanáticos de Green Day acampan en los exteriores del estadio San Marcos

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 27 de agosto del 2025

video

Vehículos del INPE ingresan al penal de Barbadillo tras anuncio de traslado de Martín Vizcarra

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 27 de agosto del 2025

video

Presidenta Dina Boluarte se pronuncia sobre allanamiento a vivienda de su hermano Nicanor Boluarte

video

Carabayllo: detonan explosivo en bus de transporte público tras culminar recorrido

video

Policía captura a doce extranjeros con armas y explosivos al interior de un búnker en Los Olivos

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 27 de agosto del 2025

video

Martín Vizcarra volverá a ser recluido en el penal de Barbadillo, anuncia el ministro de Justicia

video

Accidente en San Isidro deja cinco heridos: mujer en scooter quedó atrapada bajo camioneta

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Día de la Defensa Nacional

Día de la Defensa Nacional

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Día Mundial de los Lagos

Día Mundial de los Lagos

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 27 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo