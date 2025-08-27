GRABADO el 27-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 27 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 27 de agosto del 2025.

Barranco: detienen a sujeto que pedía dinero para gestionar licencias municipales.

Coro Nacional de Niños del Perú celebra sus 30 años en el Gran Teatro Nacional.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, miércoles 27 de agosto del 2025.

Venezuela denuncia en la ONU el despliegue de buques militares de Estados Unidos en el Caribe.

Cercado de Lima: fanáticos de Green Day acampan en los exteriores del estadio San Marcos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 27 de agosto del 2025.

Vehículos del INPE ingresan al penal de Barbadillo tras anuncio de traslado de Martín Vizcarra.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 27 de agosto del 2025.

Presidenta Dina Boluarte se pronuncia sobre allanamiento a vivienda de su hermano Nicanor Boluarte.

Carabayllo: detonan explosivo en bus de transporte público tras culminar recorrido.

Policía captura a doce extranjeros con armas y explosivos al interior de un búnker en Los Olivos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 27 de agosto del 2025.

Martín Vizcarra volverá a ser recluido en el penal de Barbadillo, anuncia el ministro de Justicia.

Accidente en San Isidro deja cinco heridos: mujer en scooter quedó atrapada bajo camioneta.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

