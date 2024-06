https://www.youtube.com/playlistlist=PLnUesXodWAo6wXNIMUygiuVhigow0-YP1

La convocatoria de Christian Cueva a la Copa América 2024 ha trascendido fronteras y llegado a Chile. Medios locales calificaron como escándalo la inclusión de 'Aladino', indicando que se trata de un jugador que actualmente está fuera de forma y más involucrado en asuntos extradeportivos. Todos los detalles en nuestro programa #BrutalidadDeportiva.



00:00 Presentación

01:10 Perú vs. Chile: ¿Christian Cueva debe jugar ante el equipo de Ricardo Gareca

09:07 Perú vs. Chile: Tipo de juego de Jorge Fossati

16:00 Perú vs. Chile: ¿El tipo de juego de Jorge Fossati es el correcto

28:09 Despedida



