¡Hola, sapazos! Este sábado, nuestro 'sapazo' mayor, 'Puchungo' Yañez, estuvo muy bien acompañado de dos bellas e inteligentes periodistas deportivas: Carolina Salvatore y Alexandra Horler.

En esta divertida entrevista, Carolina y Alexandra recordarán sus inicios en el periodismo y cómo la lucharon para tener un espacio en la televisión. Además, la popular 'che' confesó que se ha planteado tener un hijo con 'Puchungal' ¡QUÉ! Así como lo lees, ambos solteros codiciados dicen que se llevan bien y que podrían ser buenos padres, pero 'Puchungo' aclaró que quiere tener a su retoño de manera natural, no con inseminación artificial. ¡QUÉ PALOMA! También, Alexandra Horler contó cómo fue su primera comisión, nada más y nada menos que con Claudio Pizarro, a quien captó después de un partido, obviamente el 'Goleador de los Andes' la ayudó amablemente ¿VIVO ERES NO, CLAUDIO Carolina y Alexandra también tienen algo en común, han sido 'afanadas' por algunos futbolistas, es más, una esposa celosa llamó a una de nuestras invitadas para encararla. ¡QUÉ FUERTE! Esta y muchas más anécdotas en tu programa favorito de los sábados. Ya sabes, deja tu me gusta, comentario y suscríbete para más contenido.



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



Facebook: https://bit.ly/494GskH

Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Más videos de Diario Depor

Todos los videos desde el canal Diario Depor en Youtube.