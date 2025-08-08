GRABADO el 08-08-2025

Congreso no descarta conflicto armado por tensión fronteriza con Colombia

Especialista tilda de 'nacionalismo inflamado' declaraciones belicistas de congresista Bustamante.

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas SUSPENDE AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA DE MARTÍN VIZCARRA - ATV.

PJ reprograma audiencia de prisión contra Martín Vizcarra.

Congreso no descarta conflicto armado por tensión fronteriza con Colombia.

Tensión fronteriza: Expertos califican como exceso posible demanda de Petro ante La Haya.

Extorsionadores detonan bomba en licorería de Puente Piedra.

SMP: Ladrón asalta minimarket y golpea a clientes en estado de ebriedad.

Loreto: Poblador de Santa Rosa encara a premier por abandono estatal.

Poder Judicial decide hoy si Martín Vizcarra va o no a la cárcel.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 08 de agosto del 2025.

Secretos de Cocina: Programa del viernes 08 de agosto del 2025.

Prepara galletas vienesas al estilo de Sandra Plevisani.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 8 de agosto de 2025.

Madre de cobrador 'El Tigrillo' asesinado: "Pido a la empresa que asuma la responsabilidad".

Minsa: Conoce los métodos anticonceptivos que son gratuitos en hospitales y postas.

Menor que fue reportado como desaparecido ya está con su mamá en Lima.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

