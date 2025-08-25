Vecinos de Ate indignados y atemorizados por peleas de barristas: "Nos han reventado las casas"
En algunas zonas de Lima, barristas se enfrentaron a propósito del clásico de Universitario y Alianza Lima. Algunas personas -incluyendo menores- terminaron heridos de bala. Además, muchas casas terminaron con los vidrios destrozados.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
Tensión por buques de EE.UU en mar caribeño: ¿Advertencia de Trump se puede hacer realidad?.
MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: CONTROL DE ACUSACIÓN CONTRA EXPRESIDENTE.
¿Cuánto gastan con dinero de los peruanos? Parlamentarios andinos y sus costosos viajes.
"¿Dina Boluarte no puede vivir sin él?": Congresistas reaccionan a regreso de Santiváñez al gabinete.
¡300 pescadores afectados! Fuerte oleaje sorprende y perjudica a trabajadores en Lima y Callao.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 25 DE AGOSTO DEL 2025.
Pescadores no pueden trabajar hace 3 días debido al fuerte oleaje que azota al litoral peruano..
¡Famosos cocinarán para otros famosos! Conoce el nuevo programa de Nelly Rossinelli en Latina.
Carlos Espá sobre los mototaxistas, sostuvo que son una consecuencia del abandono del Estado..
Patricia Portocarrero habló de que ser clown es buscar lo que te molesta de ti y reírte de eso..
Vecinos de Ate indignados y atemorizados por peleas de barristas: "Nos han reventado las casas".
Agredieron a reportero en la Copa Perú, jugadores reaccionaron violentamente tras derrota..
Cámaras captaron el robo de los instrumentos de la Orquesta Zaperoko valorizados en S/10 mil..
Guyana y Trinidad y Tobago permiten presencia militar de EE.UU. cerca de Venezuela.
ENFRENTAMIENTO ENTRE BARRISTAS DEJA A DOS MENORES DE EDAD HERIDOS.
Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.