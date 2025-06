GRABADO el 27-06-2025

Portal turístico desaconseja visitar Machu Picchu Edición Mediodía Noticias Perú

El portal Travel and Tour World incluyó a Machu Picchu en su lista de destinos no recomendados por la saturación turística, altos precios y acceso limitado. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, desmintió la información, asegurando que no se ha superado el aforo permitido y recomendó adquirir boletos por canales oficiales para evitar sobrecostos.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



http://bit.ly/WEBamericanoticias



