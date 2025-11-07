GRABADO el 07-11-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 7 de noviembre del 2025

EnVivo Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasAhora.

En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y demás ministerios.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 7 de noviembre del 2025.

Hoy se realiza la gala Perú USA en Miami.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 7 de noviembre del 2025.

Se realiza la ceremonia previa a la inauguración de la Feria Internacional del Libro Infantil 2025.

Se inaugura la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2025 en Miraflores.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 7 de noviembre del 2025.

Ministerio de Vivienda supervisa limpieza del río Rímac para prevenir desastres por lluvias.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 7 de noviembre del 2025.

Yu-Gi-Oh!: el subcampeón mundial peruano Mateo Rentería en Chicos del multiverso.

Policía recupera autopartes robadas valorizadas en más de S/2.6 millones en La Victoria.

Caen cinco implicados en red de trata que captaba menores por redes sociales en Ancón.

Premier Ernesto Álvarez Miranda participa en transmisión de mando presidencial en Bolivia.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 7 de noviembre del 2025.

Desarticulan banda dedicada a extorsionar transportistas entre Lima y Callao.

Vientos Paracas de más de 35 km/h cubren Ica de polvo y afectan tránsito en la Panamericana Sur.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

