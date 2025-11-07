TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 7 de noviembre del 2025
EnVivo Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasAhora.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Hoy se realiza la gala Perú USA en Miami.
Se realiza la ceremonia previa a la inauguración de la Feria Internacional del Libro Infantil 2025.
Se inaugura la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2025 en Miraflores.
Ministerio de Vivienda supervisa limpieza del río Rímac para prevenir desastres por lluvias.
Yu-Gi-Oh!: el subcampeón mundial peruano Mateo Rentería en Chicos del multiverso.
Policía recupera autopartes robadas valorizadas en más de S/2.6 millones en La Victoria.
Caen cinco implicados en red de trata que captaba menores por redes sociales en Ancón.
Premier Ernesto Álvarez Miranda participa en transmisión de mando presidencial en Bolivia.
Desarticulan banda dedicada a extorsionar transportistas entre Lima y Callao.
Vientos Paracas de más de 35 km/h cubren Ica de polvo y afectan tránsito en la Panamericana Sur.
