Miles PROTESTAN contra la corrupción en FILIPINAS LR
filipinas protest manila corruption
En Filipinas, miles de personas, en su mayoría de la generación Z, han tomado las calles de Manila para exigir justicia por uno de los mayores escándalos de corrupción en décadas: los proyectos fantasma de control de inundaciones que habrían costado miles de millones al país.
La presión social crece y el gobierno de Ferdinand Marcos Jr. enfrenta su mayor desafío hasta ahora.
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
filipinas
filipinas manila
protestas filipinas
protestas filipinas hoy
generación z
generación z protesta
generación z marcha
philippines protest
philippines problems
Desde La República - LR+
FISCALÍA de BOLIVIA dispone captura de HIJO DEL PRESIDENTE por denuncia de VIOLENCIA.
Maduro envió carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico LR.
Débora Estrella, figura de la televisión en México, muere en accidente aéreo LR.
¡ÚLTIMA HORA! Reino Unido, Canadá y Australia reconocen formalmente a Palestina.
María Corina Machado convoca a marcha contra Nicolás Maduro LR.
Miles PROTESTAN contra la corrupción en FILIPINAS LR.
ASÍ ENTRENA MADURO AL PUEBLO VENEZOLANO LR.
Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: 20 y 21 de setiembre EnVivoLR.
Protesta pacífica en Arequipa contra Gobierno de Turno EnVivoLR.
UNIVERSITARIO VS UTC FECHA 10 LIGA 1 2025 Líbero.
Trump amenaza a Maduro con devolver prisioneros a Venezuela LR.
ENTREVISTA A LA EXPREMIER MIRTHA VÁSQUEZ CURWEN en LA REPUBLICA HNewsLR.
Cabello pide a venezolanos del color político que sea defenderse de EE.UU. LR.
NICOLÁS MADURO: ¿qué pasó con su CUENTA de YOUTUBE y por qué la ELIMINARON? LR.
Il Divo encendió Lima con un concierto íntimo y emotivo EnVivoLR.
Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.