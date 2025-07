GRABADO el 02-07-2025

Lluvias causan derrumbe de muro de piedras: Cayeron y dañaron casas en el Rímac

No solo el sismo 6.1 que hubo el 15 de junio con epicentro en Callao, sino también las constantes lluvias, han afectado las pircas de las casas en Rímac. Hubo un derrumbe que pudo haber cobrado vidas. Si bien, afortunadamente, no ocurrió eso, sí hay daños materiales y un constante miedo de que vuelva a suceder.



Además hoy día 02 de Julio

