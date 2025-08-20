Cercado de Lima: Policía logra capturar a banda criminal que asaltaba camiones
Golpe a la delincuencia en la capital. La Policía capturó a tres integrantes de Los Piseros del Callao, una banda criminal dedicada a asaltar camiones y revender la mercadería robada en el mercado negro.
