Congreso: proponen sueldos de casi 35 000 soles para senadores y diputados
La Comisión de Constitución evaluó el dictamen para el próximo Parlamento bicameral. Según el planteamiento, los futuros senadores y diputados podrían ganar hasta 34 900 soles al mes, lo mismo que un juez supremo titular. Este hecho ha generado críticas y cuestionamientos entre algunos legisladores.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1
Desde TVPerú Noticias
Conferencia de prensa PCM por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy 20 de agosto del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 20 de agosto del 2025.
Congreso: proponen sueldos de casi 35 000 soles para senadores y diputados.
Precio del limón reporta un alza: ¿hasta cuándo durará este aumento?.
Gran número de escolares logró una vacante en el reciente examen de admisión a la UNI.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, miércoles 20 de agosto del 2025.
Ministro de Justicia: fallo del TC es una defensa institucional de la figura presidencial.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 20 de agosto del 2025.
Congresista José Luna se pronuncia tras sesión de la Comisión de Economía del Congreso.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 20 de agosto del 2025.
Caen siete integrantes de una banda criminal que utilizaba chalecos antibalas en Manchay.
Retiro AFP 2025: inicia sesión de Comisión de Economía y Finanzas del Congreso.
Cercado de Lima: Policía logra capturar a banda criminal que asaltaba camiones.
Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos venezolanos por "amenazas" de EE. UU..
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 20 de agosto del 2025.
Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.