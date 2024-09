El #Gobierno promulg贸 la nueva ley N掳32123 de modernizaci贸n del #SistemaPrevisionalPeruano, que incluye la afiliaci贸n obligatoria para todos los mayores de 18 a帽os con v铆nculo laboral o no, disposici贸n de una #pensi贸nm铆nima y la pensi贸n por consumo (pensi贸n por IGV, que destina el 1% de las compras de los afiliados para su fondo).



#SistemaPrevisionaldePensiones #SistemaNacionaldePensiones #SistemaPrivadodePensiones



#SistemaPrevisionaldePensiones #SistemaNacionaldePensiones #SistemaPrivadodePensiones

鈥楾enemos que Hablar鈥: El videopodcast matutino de noticias de El Comercio, que va en vivo y en directo de lunes a viernes a las 8 a.m. Conducido por Maro Villalobos, periodista de la casa, el programa desarrolla noticias de coyuntura del Per煤 y el mundo: desde temas pol铆ticos y econ贸micos hasta deportes y entretenimiento.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Per煤.



00:00 Intro

00:19 Gobierno promulga reforma de pensiones: 驴Qu茅 pasar谩 con retiros de AFP y el 95,5%

04:13 Entrevista a Galantino Gallo, gerente general de Prima AFP

17:46 Entrevista a Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra

48:18 Entrevista a Jorge Guill茅n, Economista y profesor asociado de ESAN, y a Noelia Bernal, profesora de Econom铆a de la UP

01:19:28 Noticias del d铆a





