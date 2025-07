GRABADO el 08-07-2025

CASO EPSTEIN CERRADO: seguran que no existe la lista y revelan la causa de su muerte Gestión

El Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI han confirmado oficialmente que Jeffrey Epstein murió por suicidio en agosto de 2019 mientras estaba bajo custodia en una prisión de Manhattan, concluyendo un exhaustivo análisis de su muerte y revisando horas de video celular que muestran que nadie entró ni salió de su celda en esos minutos críticos.



Esta decisión desafía directamente las teorías conspirativas que sugerían que Epstein fue asesinado para proteger a figuras poderosas, especialmente dentro del universo MAGA, donde se rumoreaba la existencia de una lista de clientes.



Frente a promesas de transparencia por parte de figuras vinculadas al gobierno de DonaldTrumpcomo la exfiscal Pam Bondiel informe confirma que no existe una lista de clientes ni pruebas de chantajes a personalidades influyentes. La investigación halló más de 300 GB de materiales digitales y físicos relacionados con crímenes de abuso infantil, pero ninguno que vincule a individuos no acusados formalmente.



La liberación de casi 11 horas de imágenes de vigilancia del Metropolitan Correctional Center, donde se observa a Epstein siendo encerrado en su celda alrededor de las 22:00 h sin ingreso posterior de terceros, refuerza la conclusión de suicidio. Tanto el actual director del FBI, KashPatel, como el subdirector DanBonginoquienes en el pasado sostuvieron versiones contrariasahora afirman públicamente que Epstein se quitó la vida tras revisar la evidencia.



