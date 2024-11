#Universitario quiere gritar bicampeón de la #Liga1 2024, cuando visite a #LosChankas por la fecha 17 del

#TorneoClausura. Este duelo está programado para las 3:00 p.m. y se jugará en el Estadio Los Chankas. Sigue el encuentro en vivo a través de Líbero.



Universitario VS. Los Chankas EN VIVO HOY

Universitario VS. Los Chankas partido completo

Universitario VS. Los Chankas EN VIVO 2024

Universitario VS. Los Chankas EN VIVO RESUMEN

Universitario VS. Los Chankas EN VIVO LIGA 1

Universitario VS. Los Chankas EN VIVO COMPLETO

Universitario VS. Los Chankas EN VIVO GRATIS

Universitario VS. Los Chankas EN VIVO ONLINE

Universitario VS. Los Chankas reacción

Universitario VS. Los Chankas 2024

Universitario VS. Los Chankas GOLES

Universitario VS. Los Chankas LIGA 1 MAX

Resumen de Universitario VS. Los Chankas

Partido Completo Universitario VS. Los Chankas

Resumen Completo Universitario VS. Los Chankas

Universitario VS. Los Chankas EN VIVO LIGA 1 TORNEO CLAUSURA

Universitario VS. Los Chankas EN VIVO TORNEO CLAUSURA LIGA 1

Universitario VS. Los Chankas LIGA 1 2024 EN VIVO

Universitario VS. Los Chankas L1 MAX

Universitario VS. Los Chankas

Universitario VS. Los Chankas narracion

Universitario VS. Los Chankas directv

Universitario VS. Los Chankas reacciones

Universitario VS. Los Chankas reacciones en vivo

Universitario VS. Los Chankas

Universitario VS. Los Chankas hora del partido

Universitario VS. Los Chankas pronostico

Universitario VS. Los Chankas vivo

Enlaces Útiles 👇🏼

● Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6

● Más noticias: https://libero.pe/

● Facebook: http://bit.ly/38i9NcH

● Twitter: http://bit.ly/31Hig6D

● Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Noticias adicionales en Líbero

El once de UNIVERSITARIO y ALIANZA LIMA para la última fecha del TORNEO CLAUSURA | Líbero

Fichajes de ALIANZA LIMA y UNIVERSITARIO 2025: salidas, fichajes y rumores | Líbero

CAYÓ AGUSTÍN LOZANO: ¿Quién será el nuevo presidente de la FPF tras su detención? | Líbero

UNIVERSITARIO logró bicampeonato nacional y ALIANZA LIMA se quedó sin título | Líbero

🔴 REAL MADRID VS AC MILAN EN VIVO CHAMPIONS LEAGUE 2024-25 CUARTA FECHA | Líbero

🔴 BARCELONA VS ESTRELLA ROJA EN VIVO CHAMPIONS LEAGUE 2024-25 CUARTA FECHA | Líbero

¿Es posible saber si la persona con la que hago negocios tiene deudas? 🤔💼

Liga 1: Así se jugará la ÚLTIMA FECHA del Torneo Clausura en SIMULTÁNEO | Líbero

"EL PERÚ ESTÁ FELIZ" Hinchas de UNIVERSITARIO celebran el título 2024 en el CENTENARIO Líbero

UNIVERSITARIO o ALIANZA LIMA: ¿Quién tiene más opciones de llevarse el TORNEO CLAUSURA?| Líbero

SALOMÓN LIBMAN sobre el Clausura 2024: "ALIANZA LIMA TIENE BASTANTES POSIBILIDADES" | Líbero

AGUSTÍN LOZANO fue detenido por caso Los Galácticos: ¿Está en riesgo el FÚTBOL PERUANO? | Líbero

🔴 UNIVERSITARIO BICAMPEÓN NACIONAL DE LA LIGA 1 2024 | Líbero

"LES REGALAMOS EL TÍTULO A LA 'U'": Hinchas de ALIANZA furiosos tras derrota ante Cusco FC| Líbero

Fichajes 2025: Conoce quiénes serán los refuerzos de Alianza, Universitario y Cristal | Líbero

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

Más videos de Líbero

Todos los videos desde el canal Líbero en Youtube.