HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Instagram / exitosape
Twitter / exitosape
Facebook / exitosanoticias
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
Exitosa exitosanoticias nicoláslúcar
Desde Exitosa Noticias
Sedapal garantiza servicio de agua potable tras volcadura de camión de hidrocarburos.
Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan una tonelada de alimentos a olla común en VMT.
Excongresista sobre proselitismo: "Querían hacerlo en la legislatura anterior".
Jorge Alarcón: "Este Congreso es repudiado por la población, no confían en ellos".
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25.
Nicolás Lúcar denuncia abandono del Estado peruano en Putumayo: "No hay nada".
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25.
Chiclayanos rechazan aprobación de proselitismo para congresistas.
Surco: Lima vivió la magia del Festival Mundial de Circo 2025.
Frente Patriótico de Loreto rechaza proselitismo en semana de representación.
Dirigente sobre proselitismo en semana de representación: "Harán campaña".
Derrame de combustible contamine el río Rímac tras volcadura de camión cisterna.
Ollas comunes de Lima exigen más apoyo al Gobierno: "Nuestra gente vive de lo que hacemos".
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25.
José Naupari: "Partidos políticos tradicionales van a meter congresistas".
Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.