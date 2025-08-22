GRABADO el 22-08-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25

Sedapal garantiza servicio de agua potable tras volcadura de camión de hidrocarburos.

Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan una tonelada de alimentos a olla común en VMT.

Excongresista sobre proselitismo: "Querían hacerlo en la legislatura anterior".

Jorge Alarcón: "Este Congreso es repudiado por la población, no confían en ellos".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25.

Nicolás Lúcar denuncia abandono del Estado peruano en Putumayo: "No hay nada".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25.

Chiclayanos rechazan aprobación de proselitismo para congresistas.

Surco: Lima vivió la magia del Festival Mundial de Circo 2025.

Frente Patriótico de Loreto rechaza proselitismo en semana de representación.

Dirigente sobre proselitismo en semana de representación: "Harán campaña".

Derrame de combustible contamine el río Rímac tras volcadura de camión cisterna.

Ollas comunes de Lima exigen más apoyo al Gobierno: "Nuestra gente vive de lo que hacemos".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25.

José Naupari: "Partidos políticos tradicionales van a meter congresistas".

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

