GRABADO el 22-08-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Instagram / exitosape

Twitter / exitosape

Facebook / exitosanoticias

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



Exitosa exitosanoticias nicoláslúcar

Desde Exitosa Noticias

Sedapal garantiza servicio de agua potable tras volcadura de camión de hidrocarburos.

Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan una tonelada de alimentos a olla común en VMT.

Excongresista sobre proselitismo: "Querían hacerlo en la legislatura anterior".

Jorge Alarcón: "Este Congreso es repudiado por la población, no confían en ellos".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25.

Nicolás Lúcar denuncia abandono del Estado peruano en Putumayo: "No hay nada".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25.

Chiclayanos rechazan aprobación de proselitismo para congresistas.

Surco: Lima vivió la magia del Festival Mundial de Circo 2025.

Frente Patriótico de Loreto rechaza proselitismo en semana de representación.

Dirigente sobre proselitismo en semana de representación: "Harán campaña".

Derrame de combustible contamine el río Rímac tras volcadura de camión cisterna.

Ollas comunes de Lima exigen más apoyo al Gobierno: "Nuestra gente vive de lo que hacemos".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 22/08/25.

José Naupari: "Partidos políticos tradicionales van a meter congresistas".

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.