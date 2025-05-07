¡HABEMUS PAPAM!: Robert Prevost es el nuevo papa
Créditos: Vatican News
Desde Willax Televisión
¡HABEMUS PAPAM!: Robert Prevost es el nuevo papa.
Al Día con Willax - MAY 05 - 3/5 - COMERCIANTES DE GAMARRA ANUNCIAN PARO POR INSEGURIDAD Willax.
Al Día con Willax - MAY 05 - 4/5 - DENUNCIAN A DIRECTOR DE HOSPITAL DE ATE Willax.
Al Día con Willax - MAY 05 - 5/5 - NUEVO PAPA ENFRENTA VATICANO QUEBRADO Willax.
Yo Caviar - MAY 08 - 1/1 - TUDELA SIENTA CÁTEDRA SOBRE GOLPE DE VIZCARRA Willax.
Al Día con Willax - MAY 08 - BRINDAN DESCARGOS SOBRE LIBERACIÓN DE ALIAS CUCHILLO Willax.
Al Día con Willax - MAY 08 - CONDUCTORES NO RESPETAN SEÑALIZACIONES EN INTERSECCIÓN Willax.
Al Día con Willax - MAY 08 - RECONOCIDO PERIODISTA RAÚL CELIS FUE ASESINADO Willax.
Al Día con Willax - MAY 08 - 2/5 - CAE BANDA CON ARMAS Y EXPLOSIVOS Willax.
Al Día con Willax - MAY 08 - POR DENUNCIAR EN TIK TOK SUFRE ATAQUE A PIEDRAS Willax.
Al Día con Willax - MAY 08 - DETONAN EXPLOSIVO EN LA PUERTA DE COLEGIO Willax.
Al Día con Willax - MAY 08 - PANADERÍA SUFRE ATENTADO POR NO PAGAR CUPOS Willax.
Al Día con Willax - MAY 08 - BUSCAN REABRIR EL TEMIDO PENAL DE 'EL SEPA' Willax.
Al Día con Willax - MAY 08 - SE HACE PASAR POR CLIENTA PARA ROBAR EN MINIMARKET Willax.
Al Día con Willax - MAY 08 - 1/5 - DELINCUENTE ES CAPTURADO EN TORRE DE SALVATAJE Willax.
Además hoy día 08 de Mayo en el calendario del Perú.
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