GRABADO el 03-10-2025

TRANSPORTISTAS DETENIDOS POR PROTESTAR: solo 2 han sido liberados EnVivoLR

Sin derecho a defensa. 15 transportistas permanecen en la comisaría de Puente Piedra por más de 24 horas tras ser detenidos por la policía cuando se dirigían en caravana a participar en el paro de transportistas convocados por el gremio en el Centro de Lima. Abogados denunciaron a policías por tratar de inventar pruebas para justificar la detención de los transportistas, a quienes acusaron de extorsión. Familiares lamentaron lentitud de las autoridades y esperan pueda ser liberados ya que solo se dirigían a apoyar la marcha en busca de mayor seguridad para sus vidas ante tanta criminalidad.



PARO DE TRANSPORTISTAS

PARO DE TRANSPORTE

PARO EN LIMA Y CALLAO

PROTESTA CONTRA LA INSEGURIDAD

DINA BOLUARTE

