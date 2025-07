GRABADO el 04-07-2025

Rusia rechaza conversaciones e intensifica ataques tras llamada de Trump El Comercio

El portavoz del Kremlin, DmitriPeskov, declaró este viernes que no es posible alcanzar los objetivos de Rusia en Ucrania mediante la vía diplomática, por lo que se mantendrá la operación militar especial. Esta postura firme llega apenas 24 horas después de la llamada entre VladimirPutin y DonaldTrump, en la que se exploró la posible reanudación del diálogo, pero sin avances concretos.



Peskov subrayó que, aunque prefieren alcanzar una solución "por medios políticos y diplomáticos", esperan que esas condiciones aún no se han dado. Mientras tanto, Rusia mantiene su ofensiva en el terreno, asegurando que continúa enfocada en la eliminación de las raíces del conflicto.



Además, en la rueda de prensa se confirmó que en la conversación entre ambos mandatarios no se tocó la suspensión del envío de armamento a Kiev ni la posibilidad de un encuentro presencial. Sí se acordó mantener el contacto, con miras a una futura tercera ronda de negociaciones directas, prevista tras las dos anteriores en Estambul, siempre que se establezcan condiciones viables.



