El Centro Histórico de Lima podría perder el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgado por la UNESCO debido a la construcción de enormes edificios que no solo reemplazan las casonas coloniales, sino que, además, se convierten en almacenes que representan un serio peligro para los ciudadanos.



Se trata de imponentes edificaciones que, en su mayoría, han sido paralizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima y por las autoridades del Ministerio de Cultura, sin embargo, muchas de ellas estarían burlando la ley al trabajar de madrugada para evitar intervenciones y operativos de fiscalización.



Para José Rodríguez, director de Patrimonio Histórico Inmueble del Ministerio de Cultura, la construcción de almacenes no solo atenta contra el ornato de la ciudad, sino también significa una bomba de tiempo por el tipo de material inflamable que estará guardados en su interior, como plásticos y cartones.



LLAMADO A LÓPEZ ALIAGA



En ese sentido, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, solicitó de manera formal al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que se haga responsable de la protección del patrimonio del Centro Histórico de Lima, sin embargo, hasta el cierre de este informe la autoridad municipal no ha emitido ningún pronunciamiento.

