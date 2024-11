El entrenador de la #seleccionchilena, #RicardoGareca, habló en #conferenciadeprensa tras el Perú 0-0 Chile y destacó que pese a que su equipo no ganó, generó más ocasiones de gol que el equipo de #JorgeFossati. Gareca destacó el trabajo de los suyos y ya piensa en el Chile vs Venezuela.



