GRABADO el 13-10-2025

Milagros Aguayo defiende renuncia de Rafael López Aliaga a la Alcaldía de Lima

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501

Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/

Síguenos en redes sociales y canales de difusión:

Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso

Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/

X: https://x.com/ExpresoPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes

Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O

Desde Diario Expreso

Gino Ríos evaluará fallo para apelar retorno de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

Patricia Chirinos rechaza regreso de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

¡URGENTE! PJ REPONE A DELIA ESPINOZA COMO FISCAL DE LA NACIÓN INVITADO: LUIS PACHECO MANDUJANO.

CRISIS TRAS VACANCIA DE BOLUARTE Y ASUNCIÓN DE JERÍ, ¿Y AHORA QUÉ VIENE? INVITADO: CARLOS CARO.

Ernesto Bustamante cuestiona marcha del alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños.

Milagros Aguayo defiende renuncia de Rafael López Aliaga a la Alcaldía de Lima.

José Cueto espera que presidente José Jerí elija bien a ministros de Economía y del Interior.

Alcalde de Pataz sobre críticas: Son 300 resentidos. Hoy eligen presidente, mañana protestan.

José Cueto respalda a José Jeri: Vizcarra tardó 10 días en formar gabinete y nadie dijo nada.

General Arriola anuncia mensaje con Fiscalía para garantizar DD.HH. en marcha de este miércoles.

DERECHA COBARDE LE ENTREGA LA PRESIDENCIA AL AHIJADO DE VIZCARRA CON JAVIER BEDOYA DENEGRI.

¡ FUERTE accidente en el RÍMAC! Motociclista herido tras choque con miniván .

¡ MACHADO gana PREMIO NOBEL DE LA PAZ !.

INTENTO DE ATENTADO CONTRA LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE INVITADO: WILBER MEDINA.

¡DE TERROR ! RLA denuncia intento de atentado en VMT noticiasperu loúltimo porky.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

Gino Ríos evaluará fallo para apelar retorno de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

video

Patricia Chirinos rechaza regreso de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

video

¡URGENTE! PJ REPONE A DELIA ESPINOZA COMO FISCAL DE LA NACIÓN INVITADO: LUIS PACHECO MANDUJANO

video

CRISIS TRAS VACANCIA DE BOLUARTE Y ASUNCIÓN DE JERÍ, ¿Y AHORA QUÉ VIENE? INVITADO: CARLOS CARO

video

Ernesto Bustamante cuestiona marcha del alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños

video

Milagros Aguayo defiende renuncia de Rafael López Aliaga a la Alcaldía de Lima

video

José Cueto espera que presidente José Jerí elija bien a ministros de Economía y del Interior

video

Alcalde de Pataz sobre críticas: Son 300 resentidos. Hoy eligen presidente, mañana protestan

video

José Cueto respalda a José Jeri: Vizcarra tardó 10 días en formar gabinete y nadie dijo nada

video

General Arriola anuncia mensaje con Fiscalía para garantizar DD.HH. en marcha de este miércoles

video

DERECHA COBARDE LE ENTREGA LA PRESIDENCIA AL AHIJADO DE VIZCARRA CON JAVIER BEDOYA DENEGRI

video

¡ FUERTE accidente en el RÍMAC! Motociclista herido tras choque con miniván

video

¡ MACHADO gana PREMIO NOBEL DE LA PAZ !

video

INTENTO DE ATENTADO CONTRA LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE INVITADO: WILBER MEDINA

video

¡DE TERROR ! RLA denuncia intento de atentado en VMT noticiasperu loúltimo porky

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 14 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo