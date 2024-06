El consejero regional, exmiembro de Trabajo Más Trabajo y ahora nuevo integrante de Podemos Perú, Robert De la Cruz, aceptó ser el promotor de las pintas contra dos líderes políticos, señalando que no teme una sanción por su condición de autoridad.



Luego que aparecieran pintas en contra de algunos líderes políticos en Trujillo, el consejero regional y exmiembro del movimiento regional Trabajo Más Trabajo, Robert De la Cruz, aceptó ser el promotor de estas acciones y aseguró que es la expresión libre como ciudadano, olvidando su investidura como autoridad.



Además, la autoridad confirmó la incorporación de Trabajo Más Trabajo al partido político Podemos Perú, con miras a las elecciones del 2026. No descartó su postulación a la alcaldía provincial de Trujillo o al Congreso de la República.



Como se recuerda, hace algunos días personas presuntamente ligadas a la agrupación política Podemos Perú fueron captadas realizando pintas en una pared del sector Santa Rosa, distrito de Moche, incluso se corroboró que el vehículo en el que se trasportaban pertenece al William Guzmán ex candidato a la alcaldía de El Porvenir por la agrupación Podemos Perú. Esta acción fue rechazada por algunos políticos.



Además hoy dia 13 de Junio en el calendario del Perú.

