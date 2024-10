Panorama accedió en exclusiva a la confesión final de uno de los policías implicados en el “cambiazo” del lingote de oro valorizado en un millón de soles, que se produjo el 10 de julio del 2023 en el piso 14 de la Dirincri. Se trata del suboficial de segunda PNP, Hervert Terreros, quien confesó su participación en este escandaloso caso.



“Sí, asumo mi participación en el cambio y la imputación donde se indica que he facilitado el cambio de la barra y que el manuscrito sobre una de ellas corresponde a mi puño y letra. El capitán Benites llevaba consigo una mochila negra con las barras metálicas con las que se realizó el cambio”, declaró a la Fiscalía el agente policial.



Pero no solo eso. El documento fiscal también revela que los policías involucrados en este caso intentaron borrar las evidencias para evitar que las investigaciones sigan su curso. Incluso, pretendieron desaparecer los teléfonos celulares que aquel día registraron la intervención del lingote de oro para no ser involucrados directamente.



REGLAJE A PANORAMA



Este grupo de policías de la División contra el Crimen Organizado también hizo un reglaje al equipo de Panorama que puso al descubierto este “cambiazo”. Fotografió a nuestro reportero Brian Matías y a su reportero mientras realizaban la entrevista al dueño del lingote de oro para alerta que el caso iba a ser difundido a través de la televisión.

