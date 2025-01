Varios sectores productivos del país son víctimas de extorsionadores, estas amenazas y la inseguridad han provocado que algunos negocios hayan tenido que cerrar, afectando a los dueños y a los trabajadores. Tal es el caso de los panaderos, a nivel nacional el 40 % tuvo que dejar de funcionar y en la libertad ya alcanzó el 20%.



Sin duda que no solo se ven afectados los propietarios, sino también aumenta el índice de desempleados y como resultado mayor pobreza. Y es que el empresariado ya no quiere invertir en el país y está optando por mirar otros horizontes.



El presidente de la asociación pidió a los padres de familia, no descuidar la crianza de sus hijos, pues señaló que la educación no solo se recibe en los colegios.



Pérez agregó que se requiere con urgencia de leyes drásticas ante la creciente violencia en la región y que el gobierno tome en serio esta situación.



👉 Síguenos en nuestras redes sociales:



📲 FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

❌ X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



💻 Página Web: https://tvcosmos.pe/



📌 SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



#TVCosmosSomosParaTi #Trujillo #Noticias #Perú #Actualidad #news #noticias

Noticias adicionales en Cosmos Perú

Cilindro estalla y genera pánico en transeúntes

Detonan explosivo en fachada de ferretería

Incendio consume tienda de juguetes en la cuadra tres de la av. Húsares de Junín

Más del 40% de panaderos cerraron sus negocios en el Perú

Gerente regional realizó visita inopinada al H. Belén

Familia niega retirarse de la ribera del río y rechaza intervención del puente Chagual

SUTRAN detecta 392 vehículos excediendo límites de velocidad en la región

Concurso por el día del Pisco Sour

Bebé nació en un taxi y se golpeó su cabeza

Productores de Laredo cosecharán banano valery en los próximos meses

Recapturan a sujeto que fugó de unidad de flagrancia

Capturan a presuntos implicados en extorsión

Más de 200 cirugías complejas realizó el hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta

Eliminan a joven mototaxista en C.P Limoncarro

Después de 78 años, Gore reconstruye colegio en Shirán

Además hoy día 31 de Enero en el calendario del Perú.

Más videos de Cosmos Perú

Todos los videos desde el canal Cosmos Perú en Youtube.