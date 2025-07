GRABADO el 15-07-2025

Atacan de varios disparos a exmilitar.

Van Gogh vivo: el arte que se siente y se vive.

Más de mil sentenciados realizaron labores de limpieza.

Sobre intervenciones en celdas de reos que cuentan con tv.

Motocicleta perdió la vida al impactar con auto que se fugó.

Escolar extorsionaba presuntamente a su compañero de aula.

Conductor de motocicleta queda gravemente herido tras accidente.

Paro minero: PNP envía más de quinientos efectivos.

Fexticum 2025 espera más de 200 mil visitantes en Monsefú.

Detonan explosivo en casa recién construida.

Consejo regional aprobó interpelación al gerente de educación.

JNE lanza EleccIA para agilizar justicia electoral.

Avanza hacia primer plan frente al cambio climático.

Prisión preventiva para menor implicado en fallecimiento de chofer.

Además hoy día 16 de Julio en el calendario del Perú.

