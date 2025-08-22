GRABADO el 22-08-2025

¿Alianza Lima a semifinales? Esto dice Conmebol sobre U. de Chile e Independiente EnVivoLR

Lamentables incidentes se registraron en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, donde un enfrentamiento entre hinchas desató el pánico y dejó como consecuencia tres fallecidos. A raíz de ello, la Conmebol analiza imponer severas sanciones que podrían beneficiar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025.



Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO: https://www.youtube.com/playlist?listPLOeiHuEWSMewJx1yKGFgdnFPeYgUcQrN



¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.



Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú



Alianza Lima

Conmebol

Seminifinales

Desde Líbero

UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA FECHA 7 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

BARCELONA VS LEVANTE: ¿dónde y cuándo ver el partido por la fecha 2 de LaLiga? Líbero.

¡ALiANZA LIMA ESPERA!: INDEPENDIENTE recibe castigo por incidentes en COPA SUDAMERICANA Líbero.

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS: Murilo Cerqueira destacó el nivel de los 'cremas' Líbero.

Jorge Fossati aplaudió a su plantel tras el empate de Universitario vs. Palmeiras Líbero.

Prensa internacional REACCIONA a EMPATE DE UNIVERSITARIO sobre PALMEIRAS en COPA LIBERTADORESLíbero.

¿Alianza Lima a semifinales? Esto dice Conmebol sobre U. de Chile e Independiente EnVivoLR.

UNIVERSITARIO 0-0 PALMEIRAS: Jugadores destacan su juego en el Allianz Parque en São Paulo Líbero.

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 OCTAVOS DE FINAL VUELTA Líbero.

ADT anuncia drástica medida contra jugador tras salida nocturna Líbero.

HINCHAS DE UNIVERSITARIO Y SU EXPECTATIVA DEL ENCUENTRO ANTE PALMEIRAS Líbero.

UNIVERSITARIO SALDRÁ CON EQUIPO ALTERNO ANTE PALMEIRAS Y SE ENFOCA EN ALIANZALIMA Líbero.

HINCHA DE PALMEIRAS ELOGIA A UNIVERSITARIODEDEPORTES Líbero.

MIGUEL TRAUCO PROTAGONIZÓ FESTEJO DE ALIANZA LIMA Y SE OLVIDÓ DE UNIVERSITARIO Líbero.

KEVIN QUEVEDO LE DEDICÓ SU GOL A ERICK NORIEGA QUIEN FICHÓ POR GREMIO Líbero.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.