Más de 200 efectivos de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Municipalidad de Lince, realizaron un megaoperativo en la zona de Risso, considerada como la plaza del proxenetismo más peligrosa del país, que actualmente es dominada por la organización criminal One Family.



Los agentes policiales y municipales incursionaron en plena madrugada en diversos hostales para verificar si al interior de estos locales se ejerce la prostitución clandestina. Asimismo, advirtieron a los administradores que alquilar sus negocios para estos fines está penado hasta con 8 años de cárcel.



Además, las autoridades intervinieron a conductores motorizados, quienes fueron sometidos al control de identidad para comprobar que no registren requisitoria vigente. Según anunciaron desde la Policía Nacional, este tipo de operativos será sostenible para recuperar el orden y la tranquilidad en Lince.



BUSCAN A ALIAS EL CHINO



Danny Alexander Zapata Sosa, cabecilla de la organización criminal One Family, tiene las horas contadas debido a que la Policía Nacional viene realizando diversas intervenciones a fin de capturarlo. Alias El Chino está inmerso en delitos como proxenetismo, extorsión, cobro de cupos y sicariato.

