GRABADO el 26-05-2025

¡Se salvó de milagro! Disparan más de 9 veces contra mototaxista que se negó a pagar extorsión

Un mototaxista recibió un brutal ataque por parte de extorsionadores, quienes le dispararon más de 9 balas. Felizmente, no todas impactaron contra él. Por si fuera poco, los delincuentes subieron el ataque.



