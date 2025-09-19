GRABADO el 19-09-2025

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 19/09/25 LASCOSASRPP

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 19/09/25 LASCOSASRPP

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, la voz de todo el Perú.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVOBARRETO SERÁ DT INTERINO DE LA SELECCIÓN PERUANA ALIANZA EMPATÓ EN MATUTE 3ENCANCHA.

Manuel Barreto asumirá como técnico interino de la Selección Peruana FCCRPP.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 19/09/2025 FCCRPP.

Renovación de Gorosito ENCAMINADA en Alianza Lima: Todo lo que se sabe sobre su continuidad FCCRPP.

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 19/09/25.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 19/09/25 PDFRPP.

ENVIVO LAS NOTICIAS 19/09/25 NOTICIASRPP.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 19/09/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 19/09/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 19/09/25 ECONOMIAXTODOS.

Posible suspensión de Delia Espinoza: Aníbal Quiroga analiza el caso ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Alan Diez: "La figura del partido fue Sergio Peña" SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 19/09/2025 ROTATIVARPP.

¿Qué falta para la renovación de GOROSITO? SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO ALIANZA VS. U DE CHILE: ¿IGUALDAD CON SABOR A DERROTA? TOCOYMEVOY.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVOBARRETO SERÁ DT INTERINO DE LA SELECCIÓN PERUANA ALIANZA EMPATÓ EN MATUTE 3ENCANCHA

video

Manuel Barreto asumirá como técnico interino de la Selección Peruana FCCRPP

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 19/09/2025 FCCRPP

video

Renovación de Gorosito ENCAMINADA en Alianza Lima: Todo lo que se sabe sobre su continuidad FCCRPP

video

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 19/09/25

video

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 19/09/25 PDFRPP

video

ENVIVO LAS NOTICIAS 19/09/25 NOTICIASRPP

video

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 19/09/25 LASCOSASRPP

video

ENVIVO CONEXIÓN 19/09/25 CONEXIONRPP

video

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 19/09/25 ECONOMIAXTODOS

video

Posible suspensión de Delia Espinoza: Aníbal Quiroga analiza el caso ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

Alan Diez: "La figura del partido fue Sergio Peña" SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 19/09/2025 ROTATIVARPP

video

¿Qué falta para la renovación de GOROSITO? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO ALIANZA VS. U DE CHILE: ¿IGUALDAD CON SABOR A DERROTA? TOCOYMEVOY

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 19 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo