GRABADO el 23-10-2025

Martin Noriega: "La deuda con SAFAP está completamente regularizada" SEGMENTO TocoYMeVoy

Martín Noriega, administrador de Sport Boys, conversó en TocoYMeVoy y aclaró las dudas sobre el polémico comunicado de SAFAP que reveló la deuda del club chalaco. Aseguró que la institución se apresuró en difundirlo, ya que el Boys ya tenía acordada la fecha de pago.



