GRABADO el 14-10-2025

¡NO SE CALLA! Castillo critica al Gobierno de Jerí y acusa al Congreso de manipular el poder HLR

Durante la audiencia por el intento de golpe de Estado, el exmandatario reiteró su inocencia y puso en duda la legitimidad del presidente José Jerí tras la destitución de Dina Boluarte.



Dina Boluarte

Pedro Castillo

José Jerí

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

