El experto en salud mental de la Fiscalía, Yuri Cutipé, se pronunció sobre las recientes declaraciones del exjefe de Inspectoría de la PNP, Carlos Tuse, quien aseguró ayer en entrevista con 2024 en 24 horas que "hay un ejército de psicólogos calentando sillas" en la institución policial y que los policías solo hacen una prueba psicológica cada año que además "son simuladas".



En conversación con Tatiana Alemán, el experto en salud mental señaló que una prueba psicológica anual no es suficiente para identificar problemas en los agentes policiales y se requiere de una entrevista a profundidad.



"Cualquier examen que se hace en salud puede ser falible [...] no es suficiente (la prueba psicológica), se requiere hacer una entrevista a profundidad para identificar, no solamente problemas de salud mental comunes como la depresión, la ansiedad, sino fundamentalmente, por la labor que tienen los policías, los problemas de forma de ser, de personalidad", dijo.



SOBRE DARWIN CONDORI



En ese sentido, Yuri Cutipé dio algunas pistas sobre los problemas psicológicos que pudo haber tenido el feminicida Darwin Condori, quien asesinó a la joven Sheyla Cóndor y se quitó la vida días después en un hostal de San Juan de Lurigancho.



"Por lo menos, podemos identificar problemas de conducta [...] que son incompatibles con la función, con ser una autoridad [...] uno puede identificar [...] que en realidad hay una pobreza en el desarrollo de la conciencia moral", sostuvo.





Ingresa a http://ptv.pe/428375 para más información



Emitido en el programa 2024 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 22/11/2024



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

Dina Boluarte tras recibir estatua de la Justicia: "Esta ciega, vamos a quitarle la venda"

Yuri Cutipé: Prueba psicológica en la PNP no es suficiente, se requiere una entrevista a profundidad

Trujillo: agentes del INPE son captados cobrando 'coimas' a reos en penal 'El Milagro'

2024 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VES: Mototaxi se despista y hiere a madre e hija

José Elice sobre crisis mental en la PNP: "Solo había 30 psicólogos para la policía en Lima"

Madre de Sheyla Cóndor ratifica denuncia contra policías que no atendieron el caso

Al menos ocho policías heridos deja ataque de delincuentes cerca a una minera en La Libertad

2024 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Fiscalía ordenó detención preliminar contra Darwin Condori días antes que fuera encontrado sin vida

Miraflores: teniente alcalde de Lima inaugura cuarto carril en la Costa Verde

Buzones destapados y pistas deterioradas ponen en peligro a conductores y transeúntes en Lima

Michael Urtecho: ordenan captura inmediata de excongresista por caso "mochasueldos"

Harvey Colchado: dejan sin efecto su separación en el cargo de jefe de la Diviac

¡Descubre la realidad de los mercados limeños! 🍓🔍 ¡Fresas con pesticidas por encima de lo permitido!

Además hoy día 23 de Noviembre en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.