"Del fulbito se van al fulvaso": Vecinos se quejan de bulla de canchas que funcionan a medianoche
Los vecinos de un conjunto de torres en Rímac aseguran que viven un martirio en las noches debido a un local que se alquila para pichangas. Las canchas se encuentran al costado de muchos departamentos y, mencionan, la bulla del grupo electrógeno o las luces, incomodan para dormir. Por si fuera poco, en esas inmediaciones también se hacen celebraciones o los populares 'fulvaso'.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
FENTANILO CONTAMINADO EN ARGENTINA: ¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LAS MUERTES?.
¿Habrá bronca entre sus personajes? César Ritter y Pierina Carcelén revelan detalles de Eres Mi Bien.
Tribunal Constitucional suspende investigaciones contra Boluarte hasta el fin de su mandato.
¡Así se vivió el exitoso estreno de 'Eres Mi Bien'!.
"Hay peligro de que rapte a mis nietos": Madre de peruana desaparecida en USA reclama justicia.
Lorena Álvarez sobre 'taximotos' que circulan pese a prohibición: "Nadie busca hacer cumplir".
Transportaban armas dentro de mototaxi: Una mujer ya había sido detenida en San Juan de Lurigancho.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 19 DE AGOSTO DEL 2025.
¿Qué es una DANA y cómo afectará al Perú? El fenómeno meteorológico que llegó al Perú estos días..
JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.
"Del fulbito se van al fulvaso": Vecinos se quejan de bulla de canchas que funcionan a medianoche.
Piura: empresario extorsionado sufre dos ataques en menos de 24 horas, le piden cupo de S/20 mil..
MARTÍN VIZCARRA REAPARECE EN JUICIO ORAL EN VIVO.
ALERTA POR DANA: FUERTES VIENTOS Y TEMPERATURAS BAJAS.
Obras en puente Faucett causan tráfico en el Callao: Caos para poder llegar al aeropuerto.
Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.