JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO
Juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, y otros acusados, por el delito de rebelión.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 19 DE AGOSTO DEL 2025.
MARTÍN VIZCARRA REAPARECE EN JUICIO ORAL EN VIVO.
ALERTA POR DANA: FUERTES VIENTOS Y TEMPERATURAS BAJAS.
Obras en puente Faucett causan tráfico en el Callao: Caos para poder llegar al aeropuerto.
Niños estudian sobre suelo contaminado con arsénico, cadmio, mercurio y plomo.
Confirman paro de transporte este 21 de agosto, así lo dijo Martín Valeriano, presidente de Anitra..
'El Antitren' tiene bajo amenaza a los transportistas en SMP.
ESTADOS UNIDOS DESPLIEGA BUQUES MILITARES EN LA COSTA DE VENEZUELA.
¿Quieres denunciar una estafa? Cuidado con las falsas recuperaciones..
Tiene miedo hasta de salir al parque con su hija: Empresario sufre dos atentados seguidos en Piura.
Así defienden a la pareja de 'El Monstruo': ¿Qué persona anda con una sola munición?.
150 transportistas dejarán de trabajar: Extorsionadores exigen 50 mil soles a empresa Etmosa.
Fuertes ruidos hasta altas horas de la noche e iluminación intensa no los dejan dormir..
'Piraña' y la 'Diabla' detenidos: Madre fue mentora de 'El Monstruo' y su hijo le conseguía armas.
JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.
Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.
