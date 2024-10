Una vivienda ubicada en la cuadra 2 de la avenida 12 de Octubre, en San Martín de Porres, fue blanco de un ataque armado la noche de este último martes. Al menos ocho disparos impactaron contra la fachada y las ventanas del segundo piso, donde se encontraban residentes de avanzada edad. Afortunadamente, no se reportaron heridos.



ASEGURAN QUE NO HAN RECIBIDO AMENAZAS



La familia afectada, que prefirió mantener su identidad en reserva, aseguró que nunca ha recibido amenazas ni ha sido víctima de extorsión, lo que los lleva a pensar que el ataque podría tratarse de una confusión. "Nosotros no hemos tenido problemas con nadie, ni extorsiones ni amenazas. Somos comerciantes independientes, y los residentes del segundo piso son adultos mayores que tampoco han tenido problemas", comentó uno de los miembros de la familia.



San Martín de Porres se encuentra en estado de emergencia debido al aumento de la delincuencia, y los vecinos esperaban una mayor presencia policial y militar en las calles. La policía ha iniciado una investigación sobre el caso, aunque hasta el momento no se ha identificado a los responsables ni se ha confirmado si el ataque fue producto de una confusión o un intento de extorsión.



La familia sigue nerviosa tras el ataque, y esperan que las autoridades esclarezcan rápidamente los hechos para poder vivir tranquilos.

