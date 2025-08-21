GRABADO el 21-08-2025

Transporte público opera con normalidad pese a incidentes, y Metropolitano refuerza servicio

Las unidades de transporte público continúan transitando con normalidad y las rutas habituales se encuentran totalmente cubiertas. Pese a algunos atentados que afectaron a determinadas empresas, el servicio no se ha detenido. Además, en el Metropolitano se dispuso un mayor número de unidades para garantizar la atención a los pasajeros.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Conmebol asegura que 'actuará con la mayor firmeza' tras enfrentamiento entre barristas.

Más de 5,000 bodegas cerraron entre 2024 y 2025 por la inseguridad, según Milagros Chojeda.

Callao: Pasajeros esperan más de una hora por bus en la avenida Argentina.

Rodolfo Reyna: "Hay un exceso de personal, especialmente de los trabajadores de confianza".

Transporte público opera con normalidad pese a incidentes, y Metropolitano refuerza servicio.

Nicolás Lúcar sobre Martín Vizcarra: "Lo mandan a una prisión donde podría correr riesgo".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 21/08/25.

Héctor Vargas: "Este Gobierno es indolente, el Estado en su conjunto no trabaja".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 21/08/25.

Inauguran 'Puente de la Paz' en medio de protestas.

Martín Valeriano: "Hay dirigentes que se han prestado para estar del lado del Gobierno".

Hermano de Vizcarra responsabiliza al gobierno por posible traslado a Lurigancho.

César Figueredo : ¿Pretenden mandar a Martín Vizcarra al penal de Lurigancho para exponerlo?.

César Figueredo : ¿Pretenden mandar a Martín Vizcarra al penal de Lurigancho para exponerlo?.

Martín Vizcarra podría ser trasladado al penal de Lurigancho: "Es una medida arbitraria".

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.