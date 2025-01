Panorama obtuvo en exclusiva las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel Luz y Luna, donde el empresario Nilo Burga, dueño de Frigoinca, fue hallado muerto tras sufrir profundas heridas en el cuello y el pecho. Este trágico suceso, que ocurrió en un lugar donde Burga residió durante casi cinco años, sigue siendo investigado por las autoridades, mientras surgen nuevas revelaciones que complicarían aún más el caso.



La investigación ha tomado un giro significativo al revelarse que el hotel Luz y Luna pertenece en parte a Rosario Gonzales Ybañez, exfuncionaria del programa Qali Warma. Aunque Gonzales niega cualquier vínculo con Burga, su nombre ha surgido en diversas investigaciones que intentan esclarecer posibles conexiones con las actividades del empresario. Olivia García, trabajadora del hotel, aseguró que Burga vivió allí de manera permanente y recibía visitas de figuras relacionadas con este programa social.



Según el informe forense, Nilo Burga falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples heridas de arma blanca, lo que llevó a los expertos a descartar un posible suicidio. “En casos de suicidio por arma blanca, los cortes suelen seguir un patrón lógico. Aquí, la evidencia sugiere un probable homicidio”, declaró a Panorama Danny Umpire, antropólogo forense contratado por la familia de la víctima.



CUCHILLOS NO ERAN DEL HOTEL



Pero eso no es todo. El informe de Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panorama, también reveló que los cuchillos hallados en el lugar no pertenecen al hotel. “Nilo vivía aquí casi como un inquilino. Lo conocí bien. Esos cuchillos no son de aquí”, declaró la trabajadora Olivia García, quien estuvo de turno el miércoles 25 de diciembre del 2024, día en que el empresario fue hallado muerto en su habitación.

