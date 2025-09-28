GRABADO el 28-09-2025

Llamada escalofriante: Me desdoblé de mi cuerpo y pasó esto SEGMENTO ViajeAOtraDimensión

Dos llamadas escalofriantes llegaron a ViajeAOtraDimensión. En una de ellas, una joven reveló cómo, siendo niña, vivió un desdoblamiento por su propia cuenta. Lo que experimentó después dejó a todos con la piel de gallina.



Sintoniza ViajeAOtraDimensión miércoles y jueves a las 11:00 p.m.



