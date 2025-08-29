GRABADO el 29-08-2025

Delia Espinoza ha hecho los "méritos suficientes" para no continuar en el Ministerio Público

Detonan con explosivo un cajero automático en Ate: Delincuentes usaron cables a larga distancia.

César Salazar Poma, pidió mayor presencia policial en los exteriores del centro educativo.

Ica: Ciudadanos manifestaron que ha incrementado la inseguridad en la zona.

Piura registra más de 900 denuncias por extorsión: Colegios no son ajenos a la delincuencia.

Trujillo: Detonan aparato explosivo en negocio ubicado en la carretera industrial.

SJL: Vecinos piden medidas de seguridad tras asesinato de dueño de discoteca y dos trabajadores.

Pedro Yaranga: Gobierno debe buscar lugares estratégicos para penales de máxima seguridad.

'Cartel de los Soles' funciona como un sistema de corrupción estatal, señala especialista.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 29/08/25.

Cercado de Lima: Bomberos no podrían atender emergencias por maceteros en medio de la calle.

Tomás Gálvez sobre Equipo Lava Jato: "Han encubierto a Odebrecht".

Tomás Gálvez: "Me siguen en mi casa y al interior del Ministerio Público".

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

