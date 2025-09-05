Accidente en Pasamayo: Minsa atiende a 10 heridos por accidente de tránsito
El Ministerio de Salud (Minsa) informó que atienden a 10 heridos tras el accidente de tránsito ocurrido en la variante del Pasamayo. Además, comunicó que han movilizado a tres ambulancias para la atención de los afectados.
