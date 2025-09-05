GRABADO el 05-09-2025

Óscar Paz tras la eliminación del Perú: "Esta eliminatoria vino a ser la más fácil"

El panel de Exitosa Deportes analizó los resultados obtenidos por la Selección Peruana de Fútbol en el proceso de Eliminatorias para el Mundial 2026, del cual quedó fuera. "Esta Eliminatoria vino a ser la más fácil", comentó Jean Rodríguez.



Óscar Paz tras la eliminación del Perú: "Esta eliminatoria vino a ser la más fácil".

