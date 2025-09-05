GRABADO el 05-09-2025

PERÚ ELIMINADO OFICIALMENTE DEL MUNDIAL 2026 - 'U' DE CHILE RIVAL DE ALIANZA EN SUDAMERICANA 5/09/25

Óscar Paz tras la eliminación del Perú: "Esta eliminatoria vino a ser la más fácil".

Óscar Paz tras la eliminación del Perú: "Esta eliminatoria vino a ser la más fácil".

PERÚ ELIMINADO OFICIALMENTE DEL MUNDIAL 2026 - 'U' DE CHILE RIVAL DE ALIANZA EN SUDAMERICANA 5/09/25.

Radio Exitosa y 'Pio's Chicken' premian tu sintonía con una deliciosa porción de pollo a la brasa.

Caso Hugo Bustíos: Daniel Urresti se acoge a la Ley 32107 para anular su condena.

Corte IDH se ratifica: Exhorta a autoridades a no aplicar la Ley de Amnistía.

Betssy Chávez: Fiscalía desiste de pedir la prolongación de prisión preventiva contra expremier.

Radio Exitosa y 'Pio's Chicken' premian tu sintonía con una deliciosa porción de pollo a la brasa.

Coffe Fest Perú 2025 se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre.

La Victoria: Café peruano brilla en el mundial de desayunos de streamer Ibai.

Betssy Chávez: Inicia audiencia de pedido de prolongación de prisión preventiva contra expremier.

Especialista resalta importancia de la odontología en adultos mayores.

Accidente en Pasamayo: Minsa atiende a 10 heridos por accidente de tránsito.

Luis Herrera sobre hackeo a Inteligencia de la PNP: "La seguridad del país ya fue vulnerada".

Vecinos indignados por asesinato de obrero de construcción frente a caseta de Serenazgo.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

