GRABADO el 10-09-2025

¿Qué es BLOQUEEMOS TODO y por qué FRANCIA teme un colapso nacional? newslr

El movimiento Bloqueemos Todo busca paralizar Francia con bloqueos masivos en carreteras, aeropuertos y servicios estratégicos. Más de 80 mil policías fueron desplegados para contener la protesta.



Nacido en redes sociales, el grupo exige la renuncia de Macron y rechaza los recortes sociales, recordando a los chalecos amarillos pero con demandas más jóvenes y de izquierda.



LaRepública



