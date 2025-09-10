¿Qué es BLOQUEEMOS TODO y por qué FRANCIA teme un colapso nacional? newslr
El movimiento Bloqueemos Todo busca paralizar Francia con bloqueos masivos en carreteras, aeropuertos y servicios estratégicos. Más de 80 mil policías fueron desplegados para contener la protesta.
Nacido en redes sociales, el grupo exige la renuncia de Macron y rechaza los recortes sociales, recordando a los chalecos amarillos pero con demandas más jóvenes y de izquierda.
¿Crees que Bloqueemos todo logrará cambiar la política francesa o quedará como otra protesta más? Déjanos tu opinión en los comentarios
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
Bloqueemos Todo Francia
protestas Francia 2025
Emmanuel Macron crisis
François Bayrou recortes
chalecos amarillos 2.0
bloqueos en París
movimiento social Francia
80 mil policías
crisis política Francia
protestas contra Macron
Desde La República - LR+
Desde la PROTESTA, y LÓPEZ ALIAGA y la evidencia Sin Guion con Rosa María Palacios.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 11 de setiembre de 2025 EnDirectoLR.
VENEZUELA VS PERÚ: Vinotinto va perdiendo en TikTok en el MUNDIAL DE DESAYUNOS de IBAI.
EN VIVO: ¿Pan con chicharrón o arepa? CHEFS DECIDEN cuál es el ganador del Mundial de Desayunos.
VENEZUELA VS PERÚ: Perú toma ventaja de Venezuela en el MUNDIAL DE DESAYUNOS de IBAI.
Charlie Kirk: el activista conservador asesinad a plena vista LR.
Identifican cuerpo hallado en maleta en SJM EnVivoLR.
¿Quién fue Charlie Kirk? el polémico activista conservador asesinado durante un evento en Utah LR.
Iquitos: inseguridad en La Playa ahuyenta a turistas bajo el puente del Nanay EnVivoLR.
VENEZUELA VS PERÚ: Vinotinto va perdiendo en TikTok en el MUNDIAL DE DESAYUNOS de IBAI.
¡DECISIÓN CLAVE! Congreso debate eliminación de ley seca y restricción de encuestas HLR.
Artículo 4 de la OTAN: ¿Qué dice y por qué Polonia quiere activarlo ante Rusia? LR.
Trump devastado tras la muert de Charlie Kirk durante evento universitario LR.
¿Qué es BLOQUEEMOS TODO y por qué FRANCIA teme un colapso nacional? newslr.
iPhone 17 es OFICIAL: nuevo Air, Pro Max de 2TB y lo último de Apple DaTec.
Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.