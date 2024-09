Keiko Fujimori agradeció a quienes hicieron posible que su padre disfrute sus últimos días en libertad.



La lideresa de Fuerza Popular agradeció a Pedro Pablo Kuczynski, al actual Gobierno y las instituciones de Estado por hacer posible que se le otorgara el indulto humanitario a su padre, Alberto Fujimori, tras más de una década en prisión. Se agradeció, también al Tribunal Constitucional por ratificar la libertad del ex mandatario en dos oportunidades.



Keiko Fujimori expresó su gratitud al gobierno de Dina Boluarte por no ceder ante la presión nacional e internacional de retornar a Alberto Fujimori a prisión. Antes de culminar su discurso, la ex candidata presidencial reconoció sentir pleno orgullo de ser hija de quien fundó el "movimiento político más grande del Perú".



