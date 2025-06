GRABADO el 27-06-2025

PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA POR 6 MESES CONTRA EL EXPRESIDENTE

El Poder Judicial retomará hoy viernes 27 de junio la audiencia en la que se evalúa el pedido de la Fiscalía para que le dicten seis meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra.



Antes de salir del juzgado, el expresidente aseguró que se presentará a la continuación de la audiencia, descartando cualquier intento de evadir a la acción de la justicia. "No me voy a fugar, voy a dar la cara", sostuvo.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

Dejan explosivos, balas y nota extorsiva a choferes de la 57: "Solo el 50 ha salido a trabajar hoy".

MARTÍN VIZCARRA: ¿PRISIÓN PREVENTIVA POR SEIS MESES PARA EXPRESIDENTE?.

MARTÍN VIZCARRA: PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA POR 6 MESES CONTRA EL EXPRESIDENTE.

Queman puestos de comerciantes que llevan 4 años siendo extorsionados: "Amenazan con matar a niños".

Peruano muere en accidente aéreo en África: "En las noticias no sale el nombre de mi esposo".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 27 DE JUNIO DEL 2025.

DINA BOLUARTE: INAUGURACIÓN DE CONTROL FRONTERIZO DE IÑAPARI.

Emprendedor denuncia extorsión y le balean casa: "No puedo trabajar, debo resguardar a mi familia".

Abogado analiza investigación judicial a Martín Vizcarra: ¿Deberían dictarle prisión preventiva?.

PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA POR 6 MESES CONTRA EL EXPRESIDENTE.

Donnie Yaipén conoció a papa Leon XIV y esto conversaron: "Vendrá a Chiclayo de todas formas".

PONTE EN LA COLA: TODOS LOS DETALLES DEL NUEVO PROGRAMA DE LATINA.

¿Qué pasará con Martín Vizcarra? Definirán si es que expresidente irá a prisión preventiva.

En situación crítica: Japonesa atrapada 4 días en cima del nevado Huascarán será llevada a Lima.

PIQUES ILEGALES: ANCONEROS VS CÚSTERS DE SJL BURLAN LA LEY.

Además hoy día 28 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.